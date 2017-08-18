Тим: Феррер снова играет здорово, матч с ним будет длинным и тяжёлым физически

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу над французом Адрианом Маннарино на двух тай-брейках в третьем круге «Мастерс 1000» в Цинциннати и поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка с испанцем Давидом Феррером.



«Маннарино в отличной форме, он здорово сыграл на предыдущей неделе. Накануне он победил Куэрри. Я очень рад, что выиграл у него, тем более на быстром покрытии с низко летящими мячами, где он особенно хорош. Это была тяжёлая битва в непростых условиях. Мы провели длинный поединок с затяжными розыгрышами. Я очень рад, что сумел избежать третьего сета и выиграть на двух тай-брейках.



Матч против Феррера будет длинным и тяжёлым физически. Он снова играет здорово. На прошлой неделе он провёл отличный матч с Федерером. Однако я тоже обрёл уверенность в себе и, надеюсь, буду готов к этой встрече», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.