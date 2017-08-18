Звонарёва: сейчас у меня нет планов после квалификации US Open

Россиянка Вера Звонарёва, которой предстоит сыграть с австралийкой Анастасией Родионовой в первом круге квалификации турнира в Нью-Хэйвене, рассказала о своих ближайших планах и проблемах с полноценным возвращением в тур.



«Я приняла решение о том, что сыграю Нью-Хэйвен, в последний момент. Я тренировалась, набрала форму и почувствовала, что мне нужны матчи. Тренировки — это одно, а официальные матчи — другое. У меня появилась возможность приехать сюда и получить „уайлд-кард“ в Нью-Хэйвен. Здорово вернуться сюда, тренироваться на основных кортах турнира и готовиться к его старту.



Посмотрим, как всё пойдёт дальше. Сейчас у меня нет планов, идущих дальше квалификации US Open. Оттуда я поеду домой к своему ребёнку, а дальше будет видно. Пока я хочу посмотреть, как буду себя чувствовать, как буду играть против девушек на этом уровне, более высоком, чем турниры ITF. Уже после этого я смогу оценить себя, свой уровень игры. Но в любом случае быть далеко от семьи тяжело. А если они начнут ездить со мной, будет ещё сложнее. Эвелин пока очень мала, и у меня будет уходить очень много сил на то, чтобы весь день быть с ней.



Если я почувствую, что моё тело готово, что я могу сосредоточиться на теннисе, то могу запланировать более плотный турнирный график — но пока это сложно», — сказала Звонарёва в интервью WTA Insider.