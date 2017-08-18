Тони Надаль: возвращение на первую строчку не было нашей целью

Дядя и тренер Рафаэля Надаля, Тони, прокомментировал его возвращение на первую строчку рейтинг-листа в ближайший понедельник.

«Конечно, мы очень рады вернуться на первое место спустя три года, после множества проблем. Жаль, что Федерер и Маррей не смогли сыграть в Цинциннати из-за травм. Их отсутствие помогло нам вернуться на вершину — но бывало и наоборот, когда Рафа был травмирован, а Федерер и Джокович извлекали из этого выгоду.



Возвращение на первую строчку не было нашей целью. Основной задачей было показывать хороший теннис и хорошие результаты. Первое место стало дополнительным призом и мотивацией.



Нужно постараться хорошо сыграть в Цинциннати, но ещё важнее далеко пройти на US Open. Это главная цель на оставшуюся часть сезона», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.