Куницын может заменить Тарпищева в роли капитана на матче плей-офф КД с Венгрией

Игорь Куницын, скорее всего, заменит Шамиля Тарпищева в роли капитана сборной России на матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Венгрии в сентябре. Связано это с тем, что с 13 по 16 сентября пройдёт сессия Международного олимпийского комитета (МОК), где будут выбраны места проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.



«Скорее всего, на капитанском мостике меня заменит Куницын. Также наш тренерский штаб недавно пополнил Игорь Андреев — тут проблем не будет. Я вряд ли смогу присутствовать на Кубке Дэвиса, так как буду находиться в Лиме на сессии МОК», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.



Матч между сборными Венгрии и России состоится на открытых грунтовых кортах в Будапеште с 15 по 17 сентября. Победитель этого противостояния будет выступать в Мировой группе в следующем году.