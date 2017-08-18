Рублёв: я много работал над физикой, а также прибавил в понимании игры

Россиянин Андрей Рублёв, который выступит в квалификации турнира в Уинстон-Сэйлеме, рассказал о работе на тренировках, а также вспомнил победу на соревнованиях в Умаге, где изначально проиграл в финальном раунде отборочных соревнований.



«Я просто пытаюсь делать свою работу и каждый день выкладываться по максимуму. Пытаюсь играть стабильнее, улучшать слабые места. Я не хочу думать о том, провожу ли хороший или плохой сезон. На одной неделе я проиграл в квалификации, и это должна была быть плохая неделя — а в итоге она получилась идеальной. Всё может очень быстро измениться. В один день ты выигрываешь, на следующий — проигрываешь.



Мы много работали над моей физической готовностью, чтобы я мог дольше держать высокий уровень игры по ходу матчей. Думаю, теперь я готов к более длинным поединкам. Но мне ещё над многим нужно работать. Раньше я просто бил по мячу, не думая ни о чём. Теперь я начинаю понимать, из какой позиции лучше атаковать, а из какой этого делать не стоит. Эти вещи в теннисе по-настоящему важны», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.