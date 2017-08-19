Кудрявцева проиграла Крунич в квалификации турнира в Нью-Хейвене

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не сумела преодолеть первый раунд квалификации на турнире категории Premier в Нью-Хэйвене. Спортсменка уступили сопернице из Сербии Александре Крунич со счётом 3:6, 2:6.



Поединок продолжался 58 минут. Кудрявцева 2 раза подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и допустила 2 двойных ошибок. На счету Крунич 1 эйс, 5 ошибок на подаче и 1 брейк из 2.



Напомним, ранее на данном этапе квалификации поражение потерпела и другая россиянка — Евгения Родина уступила немке Татьяне Марии.