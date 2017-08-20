Мугуруса: победа над первой ракеткой мира — всегда особенный момент

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая в полуфинале турнира в Цинциннати чешку Каролину Плишкову со счётом 6:3, 6:2, прокомментировала ход встречи.

«Победа над первой ракеткой мира — всегда особенный момент. Я чувствовала себя на корте достаточно хорошо и контролировала игру. Всё сложилось в мою пользу, чему я очень рада. Я знаю, что Каролина играет очень агрессивно, поэтому старалась сосредоточиться на своей игре и не думать о том, как действует соперница. К счастью, большинство моих ударов были точны. Я много работаю, чтобы противостоять агрессивным теннисисткам.

Когда Каролина создала сразу несколько брейк-пойнтов в одном из геймов, я не паниковала, потому что знала, что она здорово играет на приёме. Я понимала, что когда-нибудь такой момент наступит, и оказалась к нему готова», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.