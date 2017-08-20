Плишкова: трудно найти что-то позитивное в поражении от Мугурусы

Чешка Каролина Плишкова проанализировала причины неудачи в полуфинале турнира в Цинциннати с испанкой Гарбинье Мугурусой, которой она уступила со счётом 3:6, 2:6.

«Я не показала свой лучший теннис. Очевидно, что у меня не было достаточно энергии. Я провела три матча за 24 часа. Гарбинье же сыграла очень уверенно, почти не ошибалась и хорошо атаковала. Трудно найти что-то позитивное в этой встрече, но в целом последние дни были хорошими для меня и дают уверенность в будущих успехах», — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.