Мугуруса отдала Халеп лишь один гейм в финале турнира в Цинциннати

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла турнир в Цинциннати. В финальном матче четвёртая сеяная разгромила вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии со счётом 6:1, 6:0. Матч продолжался 56 минут. Мугуруса два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету Халеп две ошибки на подаче. Мугуруса одержала третью победу над Халеп в четырёх проведённых матчах.

Чемпионка Уимблдона-2017 и «Ролан Гаррос»- 2016 Мугуруса завоевала пятый титул в карьере, второй в текущем сезоне.