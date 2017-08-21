Мугуруса поднялась на третью строчку, Халеп отстаёт от Кар. Плишковой на 5 очков

В рейтинге WTA от 21 августа испанка Гарбинье Мугуруса, завоевавшая титул в Цинциннати, поднялась на третью строчку рейтинг-листа. Румынка Симона Халеп, проигравшая ей в финале, в третий раз за карьеру (и за это лето) остановилась в одной победе от первой строчки. В новом рейтинг-листе она отстаёт от чешки Каролины Плишковой всего на 5 очков. При этом на US Open Плишковой предстоит защищать очки за финал, а Халеп — только за четвертьфинал, так что в лайв-рейтинге после старта этого турнира у Симоны будет приличный запас. Хорошая позиция и у Мугурусы, год назад проигравшей во втором круге US Open.
На три места опустилась немка Анжелика Кербер, прошлогодняя финалистка Цинциннати. На US Open в 2016-м она стала чемпионкой, так что добавить очков в ближайшее время она никак не сможет. Других изменений в топ-10 не произошло.
Рейтинг WTA. 21 августа
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385.
3 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5650.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350.
6 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5146.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4216.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3855.
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18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2185…
20 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025…
38 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1400.
39 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1395…
59 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) — 996…
78 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 763…
83 (83). Евгения Родина (Россия) — 712…
147 (148). Мария Шарапова (Россия) — 365.