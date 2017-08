Мугуруса поднялась на третью строчку, Халеп отстаёт от Кар. Плишковой на 5 очков

В рейтинге WTA от 21 августа испанка Гарбинье Мугуруса, завоевавшая титул в Цинциннати, поднялась на третью строчку рейтинг-листа. Румынка Симона Халеп, проигравшая ей в финале, в третий раз за карьеру (и за это лето) остановилась в одной победе от первой строчки. В новом рейтинг-листе она отстаёт от чешки Каролины Плишковой всего на 5 очков. При этом на US Open Плишковой предстоит защищать очки за финал, а Халеп — только за четвертьфинал, так что в лайв-рейтинге после старта этого турнира у Симоны будет приличный запас. Хорошая позиция и у Мугурусы, год назад проигравшей во втором круге US Open.



На три места опустилась немка Анжелика Кербер, прошлогодняя финалистка Цинциннати. На US Open в 2016-м она стала чемпионкой, так что добавить очков в ближайшее время она никак не сможет. Других изменений в топ-10 не произошло.



Рейтинг WTA. 21 августа

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385.

3 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5650.

5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350.

6 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5146.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.

9 (9). Винус Уильямс (США) — 4216.

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3855.

…

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2185…

20 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025…

38 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1400.

39 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1395…

59 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) — 996…

78 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 763…

83 (83). Евгения Родина (Россия) — 712…

147 (148). Мария Шарапова (Россия) — 365.