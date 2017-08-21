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Мугуруса поднялась на третью строчку, Халеп отстаёт от Кар. Плишковой на 5 очков

21 августа 2017, понедельник. 10:04 Теннис

В рейтинге WTA от 21 августа испанка Гарбинье Мугуруса, завоевавшая титул в Цинциннати, поднялась на третью строчку рейтинг-листа. Румынка Симона Халеп, проигравшая ей в финале, в третий раз за карьеру (и за это лето) остановилась в одной победе от первой строчки. В новом рейтинг-листе она отстаёт от чешки Каролины Плишковой всего на 5 очков. При этом на US Open Плишковой предстоит защищать очки за финал, а Халеп — только за четвертьфинал, так что в лайв-рейтинге после старта этого турнира у Симоны будет приличный запас. Хорошая позиция и у Мугурусы, год назад проигравшей во втором круге US Open.

На три места опустилась немка Анжелика Кербер, прошлогодняя финалистка Цинциннати. На US Open в 2016-м она стала чемпионкой, так что добавить очков в ближайшее время она никак не сможет. Других изменений в топ-10 не произошло.

Рейтинг WTA. 21 августа
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6390.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6385.
3 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5860.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5650.
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5350.
6 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5146.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4750.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4216.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3855.

18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2185…
20 (20). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025…
38 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1400.
39 (38). Дарья Касаткина (Россия) — 1395…
59 (64). Наталья Вихлянцева (Россия) — 996…
78 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 763…
83 (83). Евгения Родина (Россия) — 712…
147 (148). Мария Шарапова (Россия) — 365.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Гарбинье Мугуруса Каролина Плишкова Симона Халеп
Новости. Теннис
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05:00 Видеообзор финала турнира «Мастерс» в Цинциннати
04:29 Видеообзор финала турнира WTA в Цинциннати
04:24 Видеообзор финала турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати в парном разряде
04:00 Корне одержала победу над Путинцевой, не отдав ни гейма
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19:39 Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене
15:57 Стивенс: я сыграла не очень плохо, просто Халеп была свежее
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12:40 Димитров: выход в финал «Мастерса» — большой шаг вперёд для меня
12:12 Видеообзор полуфиналов женского турнира в Цинциннати
11:35 Мугуруса: победа над первой ракеткой мира — всегда особенный момент
11:02 Халеп: Мугуруса будет фаворитом финала турнира в Цинциннати
10:34 Халеп в случае победы над Мугурусой станет первой ракеткой мира
09:49 Хингис и Чань Юнжань выиграли турнир в Цинциннати в парном разряде
09:41 Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Нью-Хэйвене
04:53 Кирьос сломил сопротивление Феррера и пробился в финал «Мастерса» в Цинциннати
01:12 Звонарёва: почувствовала, что всё ещё могу играть на высоком уровне
00:53 Кар. Плишкова: в полуфинале с Мугурусой сказался тяжёлый график 2 последних дней
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00:28 Мугуруса: уверенность и спокойствие помогли победить Кар. Плишкову
19 августа 2017, суббота
23:31 Димитров стал первым финалистом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Иснера
23:02 Звонарёва сыграла только один сет в матче 2-го раунда квалификации в Нью-Хэйвене
21:13 Александрова завершила борьбу в квалификации турнира в Нью-Хэйвене
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19:12 Вихлянцева вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Нью-Хэйвене
18:56 Звонарёва выиграла первый матч на турнире WTA за 2 года
16:37 Кузнецов сыграет с Киккером, а Рублёв — с Дарси на турнире в Уинстон-Сейлеме
15:11 Мугуруса во время матча с Кузнецовой почтила память жертв теракта в Барселоне
14:59 Иснер: матч с Димитровым станет важным и сложным тестом для меня
13:59 Плишкова: условия игры в Цинциннати подходят мне больше, чем Мугурусе
12:56 Стивенс: надеюсь, полуфинал с Халеп сложится иначе, чем матч в Вашингтоне
11:52 Димитров: рад, что обыграл Сугиту менее, чем за час
11:40 Феррер: матч с Тимом стал для меня лучшим за два года
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