Доналдсон стал третьим в чемпионской гонке U21, Хачанов остаётся вторым

Американец Джаред Доналдсон поднялся на пять мест и стал третьим в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Россияне Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев занимают второе, шестое и седьмое места соответственно. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона получат право выступить на «Мастерсе-U21» в Милане.



Чемпионская гонка U21. 21 августа

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4175.

2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 980.

3 (8). Джаред Доналдсон (США) — 755.

4 (3). Борна Чорич (Хорватия) — 741.

5 (4). Денис Шаповалов (Канада) — 721.

6 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 714.

7 (6). Даниил Медведев (Россия) — 707.

8 (7). Чхун Хён (Южная Корея) — 605.



9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 552.

10 (10). Эрнесто Эскобедо (США) — 459.