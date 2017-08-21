Матч Долгополова с Монтейро попал под подозрение в связи со ставками

Tennis Integrity Unit (подразделение борьбы за чистоту тенниса), занимающееся возможными договорными матчами, объявило о начале расследования поединка, состоявшего в первом круге турнира ATP 250 в Уинстон-Сэйлеме. Речь идёт о матче между бразильцем Тьяго Монтейро и украинцем Александром Долгополовым, завершившемся победой Монтейро со счётом 6:3, 6:3. Изначально Монтейро, как и должно быть исходя из рейтинга и турнирных результатов, был явным аутсайдером — коэффициент на его победу был больше 3.



За несколько часов до начала матча, однако, Монтейро стал фаворитом. Подобная смена коэффициентов происходит в случаях, когда на победу одного из участников делают много крупных ставок. В результате часть букмекерских контор сняла этот матч с линии, то есть перестала принимать ставки.



«TIU получила сообщения касательно странной активности на ставках во время матча. Как и во всех подобных случаях, мы проведём расследование, оценим ситуацию и будем предпринимать соответствующие действия», — говорится в официальном заявлении Tennis Integrity Unit.