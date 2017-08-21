Текстовая онлайн-трансляция матча Богдан — Веснина в Нью-Хэйвене

В матче первого круга турнира серии Premier в Нью-Хэйвене румынка Ана Богдан (Q) сыграет с россиянкой Еленой Весниной (5). Их единственная предыдущая встреча состоялась в первом раунде Australian Open — 2017. Там Веснина победила в двух партиях — 7:5, 6:2.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Во втором круге победительница этого поединка встретится либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Отметим, что Веснина и Богдан находятся в верхней половине сетки, там же, где француженка Кристина Младенович (4) и полька Агнешка Радваньска (1).