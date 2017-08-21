Бабош вышла во второй круг турнира в Нью-Хэйвене, обыграв Младенович

Венгерская теннисистка Тимя Бабош вышла во второй круг турнира в Нью-Хэйвене. В стартовом матче Бабош в двух сетах обыграла четвёртую ракетку соревнований Кристину Младенович из Франции со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 44 минуты. Бабош 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 6 брейк-пойнтов. На счету Младенович 6 эйсов, 12 ошибок на подаче и 4 брейка.Бабош одержала третью победу над Младенович в семи проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Бабош сыграет с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия) — Кристина Плишкова (Чехия, Q).