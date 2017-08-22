Павлюченкова добыла волевую победу над Макхэйл на старте турнира в Нью-Хэйвене

Россиянка Анастасия Павлюченкова (6) вышла во второй круг турнира в Нью-Хэйвене. На старте соревнований она обыграла американку Кристину Макхэйл (LL) со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 5 минут. На счету 26-летней Павлюченковой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. 25-летняя Макхэйл подала навылет 1 раз, совершила 7 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Анастасии будет победительница пары Карла Суарес-Наварро (Испания) — Яна Чепелова (Словакий, Q).