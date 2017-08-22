Касаткина победила Стрыцову в первом круге Нью-Хэйвена

Россиянка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире в Нью-Хэйвене. В первом круге она встречалась с чешской теннисисткой Барборой Стрыцовой (7) и одержала победу в двух сетах — 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Стрыцовой также ни одного эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в четвертьфинал турнира Касаткина сыграет либо с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, либо с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (Q).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Стрыцова — Касаткина.