Касаткина в двух сетах уступила Мертенс в 1/8 финала турнира в Нью-Хэйвене

Россиянка Дарья Касаткина проиграла бельгийке Элисе Мертенс в 1/8 финала турнира серии Premier в Нью-Хэйвене — 2:6, 5:7.



Матч продолжался 1 час 26 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Мертенс 2 эйса, 6 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Отметим, что во втором сете Дарья трижды была впереди с брейком.



«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Мертенс в Нью-Хэйвене.