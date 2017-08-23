Иснер: в седьмом гейме третьего сета у меня открылось второе дыхание

Американец Джон Иснер, во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме обыгравший россиянина Андрея Кузнецова со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, прокомментировал ход матча.



«После второго сета мне пришлось пойти переодеваться — так сильно я потел. Честно говоря, чувствовал себя я посредственно. Но при 3:3 в решающем сете я вдруг почувствовал прилив энергии. После 0:30 на моей подаче я почувствовал какую-то перемену. Думаю, после этого я выиграл 12 из 13 очков. У меня просто внезапно открылось второе дыхание, вот и всё», — цитирует Иснера официальный сайт ATP.