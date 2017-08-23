Маррей — о Моресмо: мне предложили пошутить, что в следующий раз найму собаку

Британец Энди Маррей вспомнил, какой была реакция игроков и прессы, когда три года назад он решил сделать своим тренером француженку Амели Моресмо.

«Когда в прессе впервые появилась информация о том, что я буду работать с женщиной, мне пришло сообщение от одного из игроков, который сейчас сам стал тренером. Он написал: „Мне нравится, как ты играешь с прессой. Может быть, завтра тебе стоит сказать им, что ты думаешь нанять тренером собаку.



Будучи моим тренером, она получала гораздо больше критики, чем любой другой мой наставник. Сейчас, когда я проигрываю матч, виноват я. Тогда во всех моих поражениях была виновата она. Кто-то говорил: “Она же женщина, она не может понимать мужской теннис». Но почему мужчина может понимать женский теннис? Меня всё детство тренировала мама, и никаких проблем не было. В профессиональном туре, однако, женщины не тренировали никого из мужчин. По умолчанию считалось, что если ты ищешь тренера, то он должен быть мужского пола", — приводит слова Маррея The Telegraph.