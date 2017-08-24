Чжан Шуай одолела Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хэйвене

Китайская теннисистка Чжан Шуай вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хэйвене. В матче второго круга Чжан Шуай в трёх сетах обыграла польку Магду Линетт, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Чжан Шуай 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Линетт 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 2 брейка. Чжан Шуай в третий раз обыграла Линетт в трёх проведённых матчах.

За выход в полуфинал Чжан Шуай сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс (Q).