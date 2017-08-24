Видеообзор побед Павлюченковой и Цибулковой на турнире в Нью-Хэйвене

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нью-Хэйвене, одержав победу над спортсменкой из Испании Карлой Суарес-Наварро. Игра завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:0.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор победной встречи Павлюченковой на турнире в США.

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В четвертьфинале соревнований россиянка встретится с теннисисткой из Словакии Доминикой Цибулковой, которая взяла верх над соперницей из Франции Ализе Корне со счётом 2:6, 6:2, 6:4. Эта игра состоится сегодня, 24 августа.



Предлагаем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор игры Цибулковой и Корне.

Посмотреть видеообзор этого поединка вы можете на «Чемпионате».