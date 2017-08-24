Баутиста-Агут победил Багдатиса в Уинстон-Сейлеме

Лидер посева на турнире в Уинстон-Сейлеме испанец Роберто Баутиста-Агут (1) в третьем круге переиграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. 29-летний уроженец Кастельона-де-ла-Планы, занимающий 15-е место в рейтинге АТР, отыграл 4 брейк-пойнта из 5 и выиграл 3 гейма на подаче оппонента.
В четвертьфинале соперником Баутисты-Агута станет американец Тейлор Фритц (WC), переигравший итальянца Паоло Лоренци (7) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).