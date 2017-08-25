Каменская пробилась в решающий раунд квалификации US Open

Россиянка Виктория Каменская вышла в решающий круг квалификации US Open — 2017. В матче второго отборочного раунда она в двух сетах переиграла китаянку Чжу Линь (8) — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. На счету Каменской одна двойная ошибка при отсутствии эйсов, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. Чжу Линь подала навылет 1 раз, совершила 4 двойные ошибки и использовала все 4 брейк-пойнта, которые смогла заработать.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата США Каменская сразится с представительницей США Клэр Лю.