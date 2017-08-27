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Гаврилова завоевала первый титул WTA, победив на турнире в Нью-Хэйвене

27 августа 2017, воскресенье. 01:13 Теннис

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова стала победительницей турнира в Нью-Хэйвене. В финальном матче Гаврилова в трёх сетах победила вторую ракетку соревнований, словачку Доминику Цибулкову, со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 45 минут. Гаврилова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Цибулковой 4 брейка и 2 ошибки на подаче. Гаврилова сравняла счёт в личном противостоянии с Цибулковой – 1-1.

Титул в Нью-Хэйвене стал первым титулом WTA в одиночном разряде для Гавриловой.

Нью-Хэйвен 2017. Финал
26 августа 2017 года, суббота. 22:10 МСК
Дарья
Гаврилова
Доминика
Цибулкова
4:6 6:3 6:4

Видео с вручением Гавриловой трофея можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Гаврилова Доминика Цибулкова
Новости. Теннис
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