Сафиуллин завоевал бронзу Универсиады в Китайском Тайбэе

Российский теннисист Роман Сафиуллин завоевал бронзовую медаль летней Универсиады в Китайском Тайбэе. В полуфинале соревнований 20-летний уроженец Подольска проиграл представителю Южной Кореи Хон Сон Чхану со счетом 3:6, 4:6.
По регламенту матч за третье место на теннисном турнире Универсиады не проводится, поэтому Сафиуллин стал бронзовым призёром соревнований.
Универсиада в Китайском Тайбэе завершится 30 августа. Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте соревнований идёт четвёртой.