Александрова вышла во второй круг US Open, где сыграет с Гарсией

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Открытого чемпионата США победила немку Анну Заю (Q) со счётом 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 9 минут. 22-летняя уроженка Челябинска, занимающая 73-е место в рейтинге WTA. Екатерина исполнила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и не проиграла ни гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Александровой станет француженка Каролин Гарсия (18), разгромившая чешку Терезу Мартинцову (Q) со счётом 6:0, 6:1.

Также во второй круг вышла чешка Кристина Плишкова.