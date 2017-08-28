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Александрова вышла во второй круг US Open, где сыграет с Гарсией

28 августа 2017, понедельник. 19:30 Теннис

Россиянка Екатерина Александрова в первом круге Открытого чемпионата США победила немку Анну Заю (Q) со счётом 6:2, 6:3. Поединок продолжался 1 час 9 минут. 22-летняя уроженка Челябинска, занимающая 73-е место в рейтинге WTA. Екатерина исполнила 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 8 и не проиграла ни гейма на своей подаче.

Следующей оппоненткой Александровой станет француженка Каролин Гарсия (18), разгромившая чешку Терезу Мартинцову (Q) со счётом 6:0, 6:1.

Также во второй круг вышла чешка Кристина Плишкова.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 18:10 МСК
Анна
Зая
Екатерина
Александрова
2:6 3:6
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 18:10 МСК
Тереза
Мартинцова
Каролин
Гарсия
0:6 1:6
US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 18:05 МСК
Кристина
Плишкова
Миса
Эгути
6:2 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Александрова
Новости. Теннис
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