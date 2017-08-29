Пуи, Мюллер и Зверев вышли во второй раунд US Open

Француз Люка Пуи, люксембуржец Жиль Мюллер и немец Миша Зверев пробились во второй круг Открытого чемпионата США.



В первом раунде Пуи обыграл бельгийца Рубена Бемельманса со счётом 6:3, 6:4, 6:4, Мюллер одолел австралийца Бернарда Томича – 3:6, 6:3, 6:4, 6:4, а Зверев обыграл американца Тай-Сона Квятковского со счётом 7:6(5), 4:6, 4:6, 7:5, 6:3.



Ранее россиянин Евгений Донской стал участником второго раунда, тогда как Дмитрий Турсунов, Даниил Медведев и Карен Хачанов свои встречи проиграли. Также в первом круге сыграют Андрей Кузнецов, Михаил Южный и Андрей Рублёв.