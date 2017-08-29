Возняцки вышла во второй раунд US Open, где сыграет с Макаровой

Пятая ракетка мира, датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого раунда Каролина нанесла поражение румынке Михаэле Бузэрнеску со счётом 6:1, 7:5.



Встреча длилась 1 час и 20 минут, и за это время Возняцки дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и взяла 5 подач соперницы. Бузэрнеску сделала 2 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-пойнта. Далее датчанка сразится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая в своём матче одолела немку Мону Бартель.



В ещё одной встрече первого круга хорватка Мирьяна Лучич-Барони обыграла пуэрториканку Монику Пуиг со счётом 6:4, 6:7(4), 7:6 (4).