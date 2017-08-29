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Цибулкова пробилась во второй раунд US Open

29 августа 2017, вторник. 06:17 Теннис

10-я ракетка мира словачка Доминика Цибулкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче первого раунда Доминика нанесла поражение своей соотечественнице Яне Чепеловой, которая занимает в рейтинге WTA 87-ю позицию, со счётом 6:7 (5), 6:3, 6:2.

Матч длился 2 часа и 31 минуту, и за это время Цибулкова не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. Чепелова дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и взяла 1 подачу соперницы. Далее Доминика сыграет с американкой Слоан Стивенс.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 03:25 МСК
Яна
Чепелова
Доминика
Цибулкова
7:6 3:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Доминика Цибулкова Яна Чепелова
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