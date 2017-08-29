Цибулкова пробилась во второй раунд US Open

10-я ракетка мира словачка Доминика Цибулкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче первого раунда Доминика нанесла поражение своей соотечественнице Яне Чепеловой, которая занимает в рейтинге WTA 87-ю позицию, со счётом 6:7 (5), 6:3, 6:2.



Матч длился 2 часа и 31 минуту, и за это время Цибулкова не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 4 брейк-пойнта. Чепелова дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и взяла 1 подачу соперницы. Далее Доминика сыграет с американкой Слоан Стивенс.