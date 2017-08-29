Шаповалов: я не чувствовал давления в матче с Медведевым

Канадец Денис Шаповалов, переигравший в первом круге Открытого чемпионата США россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:1, 6:2, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Думаю, я провёл очень хороший матч, оставаясь сосредоточенным и уверенным от начала до конца. Я выходил вперёд, затем он делал обратные брейки. Думаю, я здорово играл в психологическом плане, оставаясь спокойным в критических ситуациях. Я не ощущал никакого давления. В конечном счёте я играл для себя, для своей команды, для своей страны. Эти три вещи я всегда выношу с собой в сердце на корт. Я могу выигрывать, могу проигрывать, но я всегда играю сердцем», — приводит слова Шаповалова официальный сайт турнира.