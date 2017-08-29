Габашвили не смог выйти во второй круг «челленджера» в Комо

Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог выйти во второй круг турнира серии «челленджера» в Комо (Италия). В стартовом матче 32-летний Габашвили в двух сетах проиграв 18-летнему французу Корентену Муте (Q) со счётом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 11 минут. 211-я ракетка мира, Габашвили 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Корентен, занимающий 342-ю строчку мировой классификации, реализовал 4 брейк-пойнта и 8 раз ошибся на подаче. Ранее между собой соперники не встречались.