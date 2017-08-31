Шарапова пробилась в третий круг US Open, одержав победу над Бабош

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу во втором круге Открытого чемпионата США, выиграв у соперницы из Венгрии Тимя Бабош. Результат игры — 6:7 (4:7), 6:4, 6:1.



Первый сет был проигран россиянкой, однако Шарапова сумела переломить ход противостояния и уверенно довела матч до победы. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Шарапова 12 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-поинтов из 13. У Бабош 1 двойная ошибка и 4 брейка из 10.



В третьем круге турнира Шарапова встретится с победительницей пары Софья Кенин (WC, США) — Сачия Викери (С США).