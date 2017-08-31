Цибулкова проиграла Стивенс и не сумела выйти в третий раунд US Open

10-я ракетка мира словачка Доминика Цибулкова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, уступив в матче второго раунда американке Слоан Стивенс, занимающей в мировом рейтинге 83-ю позицию, со счётом 2:6, 7:5, 3:6.



За 2 часа 41 минуту Доминика ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и взяла 4 подачи соперницы. Слоан сделала 3 эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов.



В третьем раунде словачка сразится с австралийкой Эшли Барти, которая выбила из одиночного турнира белоруску Александру Саснович.