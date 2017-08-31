Руседски: если Кирьос не хочет играть в теннис, пусть займётся чем-то другим

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски выразил недовольство отношением к игре австралийца Ника Кирьоса, который проиграл в первом круге US Open своему соотечественнику Джону Миллману со счётом 3:6, 6:1, 4:6, 1:6 и по ходу встречи показывал, что ему нелегко бороться из-за боли в плече.

«Да, его беспокоило плечо. Но возьми и прими две таблетки, вызови врача и найти способ перебороть это. Он подавал со скоростью 137 миль в час с больным плечом. Никаких проблем с ногами у него не было, так что он мог бегать сколько угодно.

Если он не хочет играть в теннис, то пусть не играет, а займётся чем-то другим. Люди трудятся с 9 до 5 на тяжёлых работах и ничего не получают. Он получает миллионы долларов в год за игру в теннис. У него есть шанс уйти и заняться чем-то другим в своей жизни», — цитирует Руседски The Telegraph.