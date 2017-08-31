Камельзон: Звереву сделали имидж в Петербурге, а он поехал на турнир Федерера

Член директората St. Petersburg Open 2017 по общим вопросам, заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил состав участников соревнований, которые пройдут с 18 по 24 сентября.



«Состав участников уникальный, пять первых игроков в разное время входили в первую десятку. Монфис — невероятно харизматичный игрок, в цирк ходить не надо. ATP, не согласовав с нами, в сроки нашего турнира поставил коммерческий турнир Федерера в Праге. Нельзя же было так делать. Там гарантированные большие призовые, поэтому игроки поехали туда. Звереву сделали имидж большого игрока в Петербурге, а в этом году не смогли с ним договориться. Так ему и надо, что он сейчас проиграл!

Нельзя винить Хачанова и Рублёва, что они не приедут в Петербург, они будут играть в Кубке Дэвиса, который проходит практически в эти сроки. Проблема в разнице покрытий, тяжело переходить с одного на другое. В Венгрии на Кубке Дэвиса будет мягкое покрытие, а в Петербурге более жёсткое», — передаёт слова Камельзона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.