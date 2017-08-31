Кар. Плишкова вышла в 3-й круг US Open, одолев Гиббз

Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, вышла в 3-й круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Плишкова в трёх сетах сломила сопротивление американки Николь Гиббз, начавшей US Open в квалификации, со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 46 минут. Плишкова 11 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Гиббз 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 2 брейка.

За выход в 1/8 финала Плишкова сыграет с победительницей матча Риса Одзаки (Япония) — Чжан Шуай (Китай, 27).