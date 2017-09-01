Южный в пяти сетах уступил Федереру во втором круге US Open

Россиянин Михаил Южный, занимающий 101-е место в мировом рейтинге, не сумел пробиться в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке. В матче второго раунда Михаил проиграл третьей ракетке мира швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 1:6, 7:6 (3), 6:4, 4:6, 2:6.



За матч, который длился 3 часа 3 минуты, Южный сделал 5 эйсов, 8 раз ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта. Федерер 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и взял 8 подач соперника.



Далее швейцарец сразится с испанцем Фелисьяно Лопесом, который обыграл своего соотечественника Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1.