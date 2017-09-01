А. Радваньска стала участницей третьего круга US Open

11-я ракетка мира полячка Агнешка Радваньска вышла в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче второго круга Агнешка одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, занимающей 50-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.



Матч длился 1 час 44 минуты, и за это время Радваньска трижды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и взяла 6 подач соперницы. Путинцева сделала 1 эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. Далее полячка сразится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) – Коко Вандевеге (США).

Ещё в одной встрече американка Мэдисон Кис, занимающая в мировой табели о рангах 16-е место, обыграла немку Татьяну Марию, находящуюся в рейтинге WTA на 61-м месте, со счётом 6:3, 6:4. В следующем туре Мэдисон может встретиться с россиянкой Еленой Весниной, который в эти минуты сражается с бельгийкой Кирстен Флипкенс.