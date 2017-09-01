Вандевеге: я не заглядываю дальше следующего матча

Американская теннисистка Коко Вандевеге, обыгравшая во втором круге US Open представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 7:6 (8:6), 6:2, призналась, что не следит за турнирной сеткой. В третьем круге она сыграет с Агнешкой Радваньской из Польши.

«Я не заглядываю дальше следующего матча. Если ты не можешь пройти первый круг, то нет смысла думать о следующих. Мой физиотерапевт сказал, что моей следующей соперницей будет Радваньска. Завтра у меня две парные встречи, так что впереди большая работа.

Я получила удовольствие от игры на корте Артура Эша. Это было весело», — цитирует Вандевеге официальный сайт турнира.