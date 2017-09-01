Серена Уильямс родила дочь

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс стала мамой. 35-летняя теннисистка родила дочь, сообщает Daily News. Вес новорожденной составил 3090 граммов.

Напомним, что в декабре 2016 года появилась информация о помолвке Серены с американским предпринимателем Алексисом Оганяном, а после её победы на Открытом чемпионате Австралии-2017 стало известно, что она беременна.

Ранее Уильямс-младшая заявляла, что планирует вернуться на корт после рождения первого ребёнка.