Шаповалов — самый юный участник 1/8 финала турнира «Большого шлема» после Сафина

18-летний канадец Денис Шаповалов пробился в четвёртый круг US Open в результате победы над британцем Кайлом Эдмундом — 3:6, 6:3, 6:3, 1:0, отказ. Интересно, что в феврале этого года именно в матче с Эдмундом в рамках Кубка Дэвиса Шаповалов был дисквалифицирован за случайное попадание мячом в глаз арбитру. Таким образом, уже второй их поединок завершился досрочно.



Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. Шаповалов 8 раз подал навылет, сделал 5 двойных, 36 раз пробил навылет, допустил 32 невынужденные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Эдмунда 2 эйса, 1 двойная ошибка, 14 «виннерсов», 24 невынужденные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Благодаря этой победе Шаповалов, который ещё несколько недель назад был во второй сотне, в лайв-рейтинге почти вошёл в топ-50 и поднялся на 51-ю строчку. Его следующим соперником станет испанец Пабло Карреньо-Буста.



Отметим, он стал самым молодым участником 1/8 финала US Open с 1989 года, когда до этой стадии добрался американец Майкл Чанг. На турнирах «Большого шлема» Денис — самый юный участник 1/8 финала после Марата Сафина на «Ролан Гаррос»-1998.