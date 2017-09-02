Стивенс: не могу дождаться, когда увижу дочку Серены Уильямс

Американка Слоан Стивенс прокомментировала появление дочери у её соотечественницы, 23-кратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» Серены Уильямс.

«Я сыграла матч, поела, а потом сыграла ещё один матч, так что я практически не была в раздевалке, чтобы слышать реакцию игроков на новости о Серене. Я бы сказала, что рождение ребёнка, — это наибольшее благословение. Я очень рада за неё и не могу дождаться, когда увижу дочку Серены. Уверена, что она будет путешествовать с мамой по турнирам.

Хочу ли я иметь детей? Вам не кажется, что это слишком личный вопрос? Но да, я люблю детей и в один прекрасный момент хочу стать мамой", — приводит слова Стивенс официальный сайт турнира.