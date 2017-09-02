Канепи одержала победу над Осакой в 3-м круге Открытого чемпионата США

Эстонка Кайя Канепи пробилась в четвёртый круг US Open, одержав победу над японкой Наоми Осакой со счётом 6:3, 2:6, 7:5. Напомним, Осака в первом раунде этого турнира выбила прошлогоднюю чемпионку, немку Анжелику Кербер.



Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Канепи дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку, выполнила 22 виннерса, совершила 33 невынужденные и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Осаки 1 эйс, 4 двойные, 26 ударов навылет, 49 невынужденных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.



В следующем раунде Канепи сыграет либо с россиянкой Дарьей Касаткиной, либо с латвийкой Еленой Остапенко.