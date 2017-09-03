Шарапова и Севастова сыграют на арене Артура Эша вторым запуском

Стало известно расписание матчей на US Open в седьмой игровой день. На арене имени Артура Эша первыми сыграют канадец Денис Шаповалов (Q) и испанец Пабло Карренья-Буста (12). После них свой матч с латвийкой Анастасией Севастовой (16) проведёт россиянка Мария Шарапова (WC). Третьим запуском состоится матч между испанкой Карлой Суарес-Наварро и американкой Винус Уильямс (9). В вечерней сессии на главном корте сыграют чешка Петра Квитова (13) с испанкой Гарбинье Мугурусой (3) и американец Сэм Куэрри (17) с немцем Мишей Зверевым (23).



Матчи немки Юлии Гёргес (30) с американкой Слоан Стивенс и итальянца Паоло Лоренци с южноафриканцем Кевином Андерсоном (28) состоится на корте имени Луи Армстронга, а игра француза Люки Пуи (16) с аргентинцем Диего Шварцманом (29) пройдёт на Грандстэнде.