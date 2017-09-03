Надаль вышел в 4-й круг US Open благодаря волевой победе над Майером

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В матче третьего раунда Рафаэль нанёс поражение аргентинцу Леонардо Майеру, занимающему 59-е место в рейтинге ATP, со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.



За матч испанец сделал 4 эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов. Аргентинец 12 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и взял 1 подачу соперника.



Далее Надалю предстоит встретиться с украинцем Александром Долгополовым.