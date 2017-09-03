Тим: ключевым моментом стал обратный брейк при счёте 4:5 в первом сете

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свою победу над представителем Франции Адрианом Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом 7:5, 6:3, 6:4. Следующим соперником уроженца Винер-Нойштадта будет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

«Это был хороший матч. Мне противостоял очень сложный соперник. В последние несколько месяцев он находится в отличной форме. Ключевым моментом стал обратный брейк, благодаря которому в первом сете счёт стал 5:5. В противном случае мне было бы очень нелегко.

Я не очень хорошо начал матч. Первый сет прошёл в упорной борьбе, и он легко мог завершиться победой Адриана. Но я бросил все силы на гейм при счёте 4:5. Это принесло результат. Думаю, в тот момент мне удалось сломить соперника психологически.

В целом я доволен. Я сыграл лучше, чем в двух первых раундах. Маннарино — неудобный соперник для меня. Я очень рад, что смог выиграть в трёх сетах», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.