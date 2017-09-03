Осака: в матче с Канепи я была немного эмоционально нестабильна

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после поражения от представительницы Эстонии Кайи Канепи в третьем круге US Open со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

«Думаю, я была немного эмоционально нестабильна. У соперницы был более позитивный настрой. У неё не было таких эмоциональных взрывов, как у меня. Я чувствую, что сыграла не лучшим образом. В матче с Кербер я действовала отлично, но две последние игры я провела уже не на таком уровне», — приводит слова Осаки официальный сайт Открытого чемпионата США.