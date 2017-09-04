Гаврилова и Касаткина уступили Хаочин и Шуай в парном разряде на US Open

Российские теннисистки Дарья Гаврилова и Дарья Касаткина не сумели преодолеть третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде, проиграв представительнице Китайского Тайбэя Чань Хаочин и китаянке Чжан Шуай. Игра завершилась со счётом 6:3, 1:6, 2:6.



Противостояние продолжалось 1 час 54 минуты. Россиянки трижды подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 11. В активе Хаочин и Шуай 1 эйс и 5 реализованных брейк-пойнтов из 21.



В четвертьфинале турнира Хаочин и Шуай встретятся с Чань Юнжань и Мартиной Хингис.