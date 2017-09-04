Квитова победила Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал US Open

Чешская теннисистка Петра Квитова нанесла поражение одной из фавориток Открытого чемпионата США Гарбинье Мугурусе, в четвёртом круге турнира обыграв испанку в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 6:3.



Матч продолжался 1 час 45 минут. Квитова 4 раза подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Мугуруса обошлась без эйсов, допустила 3 двойных ошибки и реализовала лишь 3 брейк-пойнта из 12.



В четвертьфинале турнира Квитова встретится с американкой Винус Уильямс, которая вышла победительницей из противостояния с Карлой Суарес-Наварро.