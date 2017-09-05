Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open

Американка Мэдисон Кис одержала победу над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в четвёртом круге Открытого чемпионата США, выиграв у соперницы со счётом 7:6 (7:2), 1:6, 6:4.



Матч продолжался ровно 2 часа. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кис 4 эйса, 4 реализованных брейк-пойнтов из 10 и 1 двойная ошибка.



В четвертьфинале турнира Кис встретится с представительницей Эстонии Кайей Канепи, которая в четвёртом круге оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной.