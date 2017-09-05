175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open

5 сентября 2017, вторник. 06:46 Теннис

Американка Мэдисон Кис одержала победу над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной в четвёртом круге Открытого чемпионата США, выиграв у соперницы со счётом 7:6 (7:2), 1:6, 6:4.

Матч продолжался ровно 2 часа. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кис 4 эйса, 4 реализованных брейк-пойнтов из 10 и 1 двойная ошибка.

В четвертьфинале турнира Кис встретится с представительницей Эстонии Кайей Канепи, которая в четвёртом круге оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной.

US Open (ж) 2017. 4-й круг
05 сентября 2017 года, вторник. 04:40 МСК
Элина
Свитолина
Мэдисон
Кис
6:7 6:1 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мэдисон Кис Элина Свитолина
Новости. Теннис
5 сентября 2017, вторник
06:46 Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open
04:22 Федерер последним вышел в 1/4 финала US Open
03:43 Дель Потро пробился в четвертьфинал US Open
02:36 Хачанов и Рублёв не смогли пробиться в парный четвертьфинал US Open
01:00 Рублёв: я уже в четвертьфинале, и мне нечего терять
00:41 Гоффен: Рублёв — агрессивный игрок с отличным потенциалом
00:16 Лансере и Рахимова вышли во 2-й круг юниорского US Open в парном разряде
4 сентября 2017, понедельник
23:49 Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал US Open, уступив Канепи
23:39 Вандевеге обыграла Шафаржову и сразится с Плишковой в четвертьфинале US Open
23:28 Макарова и Веснина не смогли выйти в четвертьфинал US Open в паре
22:51 Надаль: Федерер? Поговорим о нём, если выиграю у Рублёва
22:27 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Канепи на US Open
21:56 Рублёв обыграл Гоффена и сразится с Надалем за выход в полуфинал US Open
21:29 Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Долгополова
20:46 Захаров не сумел выйти во второй круг юниорского US Open
19:45 Харитонова вышла во 2-й круг US Open среди юниоров
19:26 Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал US Open за 46 минут
19:12 Тарпищев: Шараповой не хватает соревновательной практики
17:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Рублёв на US Open
16:32 Куэрри: думаю, лучше сыграть я просто не мог
15:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Брэйди на US Open
14:13 Бычкова: сейчас не очень правильно ждать великих побед от Шараповой
13:04 Андерсон: рад, что повторил свой лучший результат на US Open
12:33 Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open
12:26 Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом
11:42 Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается
11:34 Стивенс: перед началом US Open я на многое не рассчитывала
11:20 В. Уильямс: может быть, в третьем сете Суарес-Наварро стала немного нервничать
10:36 Мугуруса: я чувствовала, что сегодня Квитова сильнее
10:04 Квитова: Мугуруса была одним из главных фаворитов. Извиняюсь, что обыграла её
09:26 Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь
09:23 Севастова: у меня не было особенного настроя на Шарапову. Я очень уважаю её
09:21 Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно
09:19 Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале
09:14 Рыбакина, Рахимова и Лансере вышли во второй круг юниорского US Open
09:14 Скатов вышел во второй круг юниорского Открытого чемпионата США
06:57 Куэрри разгромил Мишу Зверева в трёх сетах и пробился в четвертьфинал US Open
05:15 Квитова победила Мугурусу в двух сетах и вышла в четвертьфинал US Open
04:14 Шарапова: мне кажется, сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах
02:57 Винус Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, победив Суарес-Наварро
02:48 Шарапова: оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна
02:25 Макарова и Веснина вышли в третий круг US Open в парном разряде
02:15 Гаврилова и Касаткина уступили Хаочин и Шуай в парном разряде на US Open
02:05 Севастова: Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться
01:09 Шварцман обыграл Пуи и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»
Все новости RSS
Партнерский контент